هدف مانشستر سيتي الأول في ولفرهامتون - عمر مرموش (الدوري الإنجليزي)
السبت، 24 يناير 2026 - 17:23
GOAL!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 24, 2026
Matheus Nunes delivers a dangerous ball into the box and @OmarMarmoush is there to finish 👏#beINPL #MCIWOL #MCFC pic.twitter.com/B4HpETVUfW
هدف مانشستر سيتي الأول في ولفرهامتون - عمر مرموش (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
ملخص فوز أوجسبورج على بايرن ميونيخ 2-1 (الدوري الألماني) أهداف فوز كومو على تورينو 6-0 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز إنتر على بيزا 6-2 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز ريال سوسييداد على برشلونة 2-1 (الدوري الإسباني) ملخص فوز إيفرتون على أستون فيلا 1-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز ميلان على ليتشي 1-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز روما على تورينو 2-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز سندرلاند على كريستال بالاس 2-1 (الدوري الإنجليزي)