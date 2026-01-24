أهداف فوز إنتر على بيزا 6-2 (الدوري الإيطالي)

في ليلة ديماركو ✨



إنتر يقلب الطاولة ويحقق الريمونتادا ويفوز على بيزا بسداسية مقابل هدفين في الجولة الـ22 من الكالتشيو ⚫️🔵#إنتر_بيزا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/lJhu62V1nY