أهداف فوز إنتر على بيزا 6-2 (الدوري الإيطالي)

السبت، 24 يناير 2026 - 00:23

1/24/2026 12:23:48 AM أهداف فوز إنتر على بيزا 6-2 (الدوري الإيطالي)

أهداف فوز إنتر على بيزا 6-2 (الدوري الإيطالي)

إنتر بيزا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
ملخص فوز ريال سوسييداد على برشلونة 2-1 (الدوري الإسباني) ملخص فوز إيفرتون على أستون فيلا 1-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز ميلان على ليتشي 1-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز روما على تورينو 2-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز سندرلاند على كريستال بالاس 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز وست هام على توتنام 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز نابولي على ساسولو 1-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز كالياري على يوفنتوس 1-0 (الدوري الإيطالي)
أخر الأخبار
الزمالك يعلن قيد خماسي شاب بقائمته الإفريقية 9 ساعة | الدوري المصري
تبديل في الدقيقة 34 يقلب التأخر.. إنتر يكتسح بيزا بسداسية 9 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الزمالك يفوز على بتروجت في مباراة معادة.. وظهور أول لوائل بدر 9 ساعة | كرة سلة
وكيله: هذه مطالب الزمالك لترك عمر عبد العزيز لـ فاماليكاو البرتغالي 9 ساعة | الدوري المصري
البوليفي الثاني.. الوداد يتعاقد مع راميرو فاكا 9 ساعة | الوطن العربي
دوري أبطال إفريقيا - الهلال السوداني يفرض التعادل على صنداونز ويحافظ على الصدارة 10 ساعة | الوطن العربي
موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام وادي دجلة في الدوري.. والقناة الناقلة 10 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر أرتيتا: ندرك صعوبة مباراة مانشستر يونايتد.. وهافيرتز يقترب من العودة 10 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع 3 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 4 أمم إفريقيا – تعرف على الجائزة المالية لمنتخب مصر بعد الحصول على المركز الرابع في البطولة
/videos/49876/أهداف-فوز-إنتر-على-بيزا-6-2-الدوري-الإيطالي