أهداف فوز إنتر على بيزا 6-2 (الدوري الإيطالي)
السبت، 24 يناير 2026 - 00:23
في ليلة ديماركو ✨— ADSportsTV (@ADSportsTV) January 23, 2026
إنتر يقلب الطاولة ويحقق الريمونتادا ويفوز على بيزا بسداسية مقابل هدفين في الجولة الـ22 من الكالتشيو ⚫️🔵#إنتر_بيزا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/lJhu62V1nY
أهداف فوز إنتر على بيزا 6-2 (الدوري الإيطالي)
نرشح لكم
ملخص فوز ريال سوسييداد على برشلونة 2-1 (الدوري الإسباني) ملخص فوز إيفرتون على أستون فيلا 1-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز ميلان على ليتشي 1-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز روما على تورينو 2-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز سندرلاند على كريستال بالاس 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز وست هام على توتنام 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز نابولي على ساسولو 1-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز كالياري على يوفنتوس 1-0 (الدوري الإيطالي)