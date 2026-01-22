ملخص فوز القادسية ضد الاتحاد 2-1 (الدوري السعوي)

الخميس، 22 يناير 2026 - 23:02

1/22/2026 11:02:41 PM ملخص فوز القادسية ضد الاتحاد 2-1 (الدوري السعوي)

ملخص فوز القادسية ضد الاتحاد 2-1 (الدوري السعوي)

القادسية الاتحاد
نرشح لكم
ملخص فوز أوجسبورج على بايرن ميونيخ 2-1 (الدوري الألماني) أهداف فوز كومو على تورينو 6-0 (الدوري الإيطالي) هدف مانشستر سيتي الأول في ولفرهامتون - عمر مرموش (الدوري الإنجليزي) أهداف فوز إنتر على بيزا 6-2 (الدوري الإيطالي) هدف الأهلي الثاني في يانج أفريكانز - تريزيجيه (دوري أبطال إفريقيا) هدف الأهلي الأول في يانج أفريكانز - تريزيجيه (دوري أبطال إفريقيا) أهداف فوز المقاولون العرب على الإسماعيلي 2-1 (الدوري المصري) ملخص فوز الهلال أمام الفيحاء 4-1 (الدوري السعودي)
أخر الأخبار
رايو فايكانو يكشف سبب عدم تكريم لاعبه باثي سيس رغم تتويجه بأمم إفريقيا 11 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: علاقة الهلال وروبن نيفيز تصل إلى طريق مسدود 13 دقيقة | سعودي في الجول
أس: إدارة ليفربول بدأت التواصل مع تشابي ألونسو من أجل خلافة سلوت 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فالفيردي: كورتوا يجعل مهمتنا أسهل.. وفينيسيوس ومبابي يمنحاننا راحة البال ساعة | الدوري الإسباني
كاراسكو يطالب الشباب بقبول عرض روما ساعة | سعودي في الجول
أربيلوا: لا يزال أمامنا مساحة للتطور.. وعلينا التكاتف مع براهيم دياز ساعة | الدوري الإسباني
تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تقييم مرموش أمام ولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 2 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 3 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم 4 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي
/videos/49872/ملخص-فوز-القادسية-ضد-الاتحاد-2-1-الدوري-السعوي