هدفا فوز سموحة على فاركو 2-0 (الدوري المصري)

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 23:18

1/21/2026 11:18:23 PM هدفا فوز سموحة على فاركو 2-0 (الدوري المصري)

هدفا فوز سموحة على فاركو 2-0 (الدوري المصري)

سموحة فاركو الدوري المصري
نرشح لكم
أهداف فوز سيراميكا على الاتحاد السكندري 3-1 (الدوري المصري) "رحلة جديدة لكن الجذور واحدة".. تقديم العش لاعبا للمصري أهداف فوز وي على الأهلي 2-1 (كأس مصر) ملخص فوز سيراميكا على أبو قير للأسمدة 2-0 (كأس مصر) ملخص فوز الزمالك على حرس الحدود 2-1 (كأس عاصمة مصر) أهداف تعادل كهرباء الإسماعيلية والزمالك 3-3 (كأس العاصمة) ملخص فوز فاركو على المقاولون العرب 3-2 (كأس عاصمة مصر) ملخص تعادل بتروجت مع بيراميدز 2-2 (الدوري المصري)
أخر الأخبار
أبطال أوروبا - فريقان إلى ثمن النهائي.. وقمة حاسمة و5 هدايا منتظرة في الجولة الأخيرة 8 ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - الأهلي في مفاوضات متقدمة لضم فاخوري موهبة الأردن 9 ساعة | الدوري المصري
الهلال يعلن إصابة ياسين بونو مع منتخب المغرب 9 ساعة | سعودي في الجول
أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ يحسم تأهله لثمن النهائي.. ويوفنتوس يحقق انتصاره الثالث على التوالي 9 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أبطال أوروبا - برشلونة يقترب من التأهل المباشر لثمن النهائي برباعية أمام سلافيا براج 9 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أبطال أوروبا - بمشاركة صلاح.. ليفربول يقترب خطوة من ثمن النهائي بثلاثية ضد مارسيليا 9 ساعة | دوري أبطال أوروبا
عبد الناصر محمد لـ في الجول: نرغب في استمرار سيف جعفر ولكن 9 ساعة | الدوري المصري
مران الأهلي - انتظام الدوليين استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع
/videos/49868/هدفا-فوز-سموحة-على-فاركو-2-0-الدوري-المصري