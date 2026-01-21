هدفا فوز سموحة على فاركو 2-0 (الدوري المصري)
الأربعاء، 21 يناير 2026 - 23:18
هدفا فوز سموحة على فاركو 2-0 (الدوري المصري)
نرشح لكم
أهداف فوز سيراميكا على الاتحاد السكندري 3-1 (الدوري المصري) "رحلة جديدة لكن الجذور واحدة".. تقديم العش لاعبا للمصري أهداف فوز وي على الأهلي 2-1 (كأس مصر) ملخص فوز سيراميكا على أبو قير للأسمدة 2-0 (كأس مصر) ملخص فوز الزمالك على حرس الحدود 2-1 (كأس عاصمة مصر) أهداف تعادل كهرباء الإسماعيلية والزمالك 3-3 (كأس العاصمة) ملخص فوز فاركو على المقاولون العرب 3-2 (كأس عاصمة مصر) ملخص تعادل بتروجت مع بيراميدز 2-2 (الدوري المصري)