هدف أرسنال الثاني في إنتر - جيسوس (دوري أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 22:44
غابرييل جيسوس يضيف الهدف الثاني لآرسنال#دوري_أبطال_أوروبا#UCL | #UEFAChampionsLeague pic.twitter.com/SilH3cWSJC— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 20, 2026
هدف أرسنال الثاني في إنتر - جيسوس (دوري أبطال أوروبا)
نرشح لكم
أهداف فوز سيراميكا على الاتحاد السكندري 3-1 (الدوري المصري) هدف أرسنال الأول في إنتر - جيسوس (دوري أبطال أوروبا) هدف إنتر الأول في أرسنال - سوتسيتش (دوري أبطال أوروبا) ثنائية بودو جليمت أمام مانشستر سيتي - كاسبر هوج (دوري أبطال أوروبا) أهداف فوز بتروجت على مودرن سبورت 2-1 (كأس مصر) أهداف فوز بيراميدز على الجونة 3-0 (كأس مصر) ملخص فوز ريال سوسييداد على برشلونة 2-1 (الدوري الإسباني) تتويج السنغال بلقب أمم إفريقيا 2025