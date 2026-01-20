ثنائية بودو جليمت أمام مانشستر سيتي - كاسبر هوج (دوري أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 20:26
يا لها من بداية نارية! ⚡— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 20, 2026
بودو غليمت يصعق مانشستر سيتي بهدفين مبكرين
بودو غليمت 2️⃣ – 0️⃣ مانشستر سيتي#دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_سيتي pic.twitter.com/o0NiYQe67H
