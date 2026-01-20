أهداف فوز بيراميدز على الجونة 3-0 (كأس مصر)
الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 16:44
أهداف فوز بيراميدز على الجونة في دور الـ16 من بطولة كأس مصر pic.twitter.com/rhr5kphddo— ON Sport (@ONTimeSports) January 20, 2026
أهداف فوز بيراميدز على الجونة 3-0 (كأس مصر)
نرشح لكم
هدف أرسنال الأول في إنتر - جيسوس (دوري أبطال أوروبا) هدف إنتر الأول في أرسنال - سوتسيتش (دوري أبطال أوروبا) هدف أرسنال الثاني في إنتر - جيسوس (دوري أبطال أوروبا) ثنائية بودو جليمت أمام مانشستر سيتي - كاسبر هوج (دوري أبطال أوروبا) أهداف فوز بتروجت على مودرن سبورت 2-1 (كأس مصر) ملخص فوز ريال سوسييداد على برشلونة 2-1 (الدوري الإسباني) تتويج السنغال بلقب أمم إفريقيا 2025 ملخص فوز إيفرتون على أستون فيلا 1-0 (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
روسينيور: إنزو فاجئني 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي