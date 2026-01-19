ملخص فوز ميلان على ليتشي 1-0 (الدوري الإيطالي)

الإثنين، 19 يناير 2026 - 01:10

1/19/2026 1:10:52 AM ملخص فوز ميلان على ليتشي 1-0 (الدوري الإيطالي)

ملخص فوز ميلان على ليتشي 1-0 (الدوري الإيطالي)

ميلان ليتشي الدوري الإيطالي
نرشح لكم
ملخص فوز ريال سوسييداد على برشلونة 2-1 (الدوري الإسباني) ملخص فوز إيفرتون على أستون فيلا 1-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز روما على تورينو 2-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز سندرلاند على كريستال بالاس 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز وست هام على توتنام 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز نابولي على ساسولو 1-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز كالياري على يوفنتوس 1-0 (الدوري الإيطالي) ملخص تعادل أرسنال مع نوتنجهام فورست 0-0 (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: خسارة قاسية للغاية والصورة التي قدمناها مخجلة.. وهذا ما أثر على دياز 3 ساعة | أمم إفريقيا
كوليبالي: لهذا أردت أن يرفع ماني الكأس.. وسأعود للعب مع بونو ولكن 3 ساعة | أمم إفريقيا
عودة الـ "كورتو موزو".. ميلان يفوز على ليتشي بهدف 4 ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - 10 ملايين دولار الجائزة المالية لـ السنغال بطل القارة 4 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – ماني يكشف كواليس إقناعه للفريق باستكمال مباراة النهائي ضد المغرب 4 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - الجوائز الفردية لـ 2025.. دياز الهداف وماني الأفضل وبونو صاحب القفاز الذهبي 5 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – بابي جي: نحن أبطال القارة وسعداء للغاية 5 ساعة | أمم إفريقيا
في غفلة من نهائي إفريقيا.. سوسيداد يفوز على برشلونة بالتعاون مع العارضة 5 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا
/videos/49856/ملخص-فوز-ميلان-على-ليتشي-1-0-الدوري-الإيطالي