إهدار ندياي لاعب السنغال أمام المرمى الخالي ضد المغرب (أمم إفريقيا)
الأحد، 18 يناير 2026 - 23:51
تدخل أسطوري من ياسين بونو#كأس_أمم_إفريقيا| #المغرب_السنغال#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/dMhqSVPk3W— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2026
