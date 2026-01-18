هدف السنغال الأول في المغرب - بابي جي (أمم إفريقيا)
الأحد، 18 يناير 2026 - 23:36
بعد 3 نهائيات دون أي هدف!! وصيام دام 423 دقيقة 🤯— FilGoal (@FilGoal) January 18, 2026
السنغال تحرز هدفا رائعا عن طريق بابي جاي في نهائي أمم إفريقيا 2025 🔥🔥pic.twitter.com/VMb8NgptzV#AFCON2025
