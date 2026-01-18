هدف السنغال الأول في المغرب - بابي جي (أمم إفريقيا)

الأحد، 18 يناير 2026 - 23:36

1/18/2026 11:36:54 PM هدف السنغال الأول في المغرب - بابي جي (أمم إفريقيا)

هدف السنغال الأول في المغرب - بابي جي (أمم إفريقيا)

أمم إفريقيا
نرشح لكم
تتويج السنغال بلقب أمم إفريقيا 2025 إهدار ندياي لاعب السنغال أمام المرمى الخالي ضد المغرب (أمم إفريقيا) إهدار براهيم دياز لركلة جزاء ضد السنغال (نهائي أمم إفريقيا) حفل ختام أمم إفريقيا 2025 مؤتمر حسام حسن بعد مباراة نيجيريا (أمم إفريقيا) خسارة مصر من نيجيريا بركلات الترجيح 4-2 (أمم إفريقيا) ملخص فوز المغرب على نيحيريا 0 (4-2) 0 (أمم إفريقيا) ملخص فوز السنغال على مصر 1-0 (أمم إفريقيا)
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: خسارة قاسية للغاية والصورة التي قدمناها مخجلة.. وهذا ما أثر على دياز 4 ساعة | أمم إفريقيا
كوليبالي: لهذا أردت أن يرفع ماني الكأس.. وسأعود للعب مع بونو ولكن 5 ساعة | أمم إفريقيا
عودة الـ "كورتو موزو".. ميلان يفوز على ليتشي بهدف 5 ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - 10 ملايين دولار الجائزة المالية لـ السنغال بطل القارة 5 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – ماني يكشف كواليس إقناعه للفريق باستكمال مباراة النهائي ضد المغرب 5 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - الجوائز الفردية لـ 2025.. دياز الهداف وماني الأفضل وبونو صاحب القفاز الذهبي 6 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – بابي جي: نحن أبطال القارة وسعداء للغاية 6 ساعة | أمم إفريقيا
في غفلة من نهائي إفريقيا.. سوسيداد يفوز على برشلونة بالتعاون مع العارضة 6 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا
/videos/49854/هدف-السنغال-الأول-في-المغرب-بابي-جي-أمم-إفريقيا