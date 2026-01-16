ملخص فوز برشلونة على راسينج 2-0 (كأس ملك إسبانيا)

الجمعة، 16 يناير 2026 - 21:51

1/16/2026 9:51:22 PM ملخص فوز برشلونة على راسينج 2-0 (كأس ملك إسبانيا)

ملخص فوز برشلونة على راسينج 2-0 (كأس ملك إسبانيا)

برشلونة راسينج كأس ملك إسبانيا
نرشح لكم
ملخص فوز ألباسيتي على ريال مدريد 3-2 (كأس ملك إسبانيا) ملخص فوز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد 2-1 (السوبر الإسباني) هدف ريال مدريد الأول أمام أتلتيكو مدريد - فالفيردي (السوبر الإسباني) ملخص فوز برشلونة على أتلتيك بلباو 5-0 (السوبر الإسباني) ملخص فوز ريال مدريد على بيتيس 5-1 (الدوري الإسباني) ملخص فوز برشلونة على إسبانيول 2-0 (الدوري الإسباني) هدف ريال بيتيس الأول ضد ريال مدريد - كوتشو هيرنانديز (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الرابع ضد بيتيس - جونزالو جارسيا (الدوري الإسباني)
أخر الأخبار
بعد قرب رحيله.. سبورت: فليك يقرر استبعاد درو من التدريبات 5 ساعة | الكرة الأوروبية
ثلاثية رائعة تقود باريس سان جيرمان للفوز على ليل وتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: إنتر في مفاوضات مع إيندهوفن لضم بيريسيتش.. وهذه رغبة اللاعب 5 ساعة | الكرة الأوروبية
دوري المؤتمر الأوروبي - تواجد بالاس وفيورنتينا.. مواجهات متوازنة في ملحق دور الـ 16 6 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الأهلي والزمالك ينتصران في الجولة الأولى من السوبر المصري 6 ساعة | كرة طائرة
أمم إفريقيا – إبراهيم حسن: غياب فتوح وياسر إبراهيم عن مواجهة نيجيريا 6 ساعة | أمم إفريقيا
في غياب كوكا.. الاتفاق يفوز على اتحاد جدة ويكسر سلسلة اللاهزيمة 7 ساعة | سعودي في الجول
أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 7 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/videos/49832/ملخص-فوز-برشلونة-على-راسينج-2-0-كأس-ملك-إسبانيا