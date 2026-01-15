هدفا فوز الزمالك على المصري 2-0 (كأس عاصمة مصر)

هدفا فوز الزمالك على المصري 2-0 (كأس عاصمة مصر)

أخر الأخبار
خبر في الجول - توروب يفكر في إضافة الأسيوطي لقائمة الأهلي الإفريقية 5 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - موعد سفر بلال عطية لخوض فترة معايشة مع هانوفر 5 ساعة | الدوري المصري
إلى ربع النهائي.. برشلونة يتجنب مفاجآت الكأس ويطيح بـ راسينج سانتاندير 5 ساعة | الدوري الإسباني
ميلان يقلب تأخره لفوز على كومو ويواصل مطاردة إنتر في الدوري الإيطالي 6 ساعة | الكرة الأوروبية
كما اشتراه باعه.. أتالانتا يضم راسبادوري من أتلتيكو مدريد 7 ساعة | الكرة الأوروبية
الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد المصري.. والقناة الناقلة 7 ساعة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز.. والقناة الناقلة 7 ساعة | الكرة الإفريقية
في الجول يكشف بندا في عقد إعارة مصطفى العش إلى المصري 7 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
