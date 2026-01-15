ملخص فوز المغرب على نيحيريا 0 (4-2) 0 (أمم إفريقيا)

الخميس، 15 يناير 2026 - 22:19

1/15/2026 10:19:42 PM ملخص فوز المغرب على نيحيريا 0 (4-2) 0 (أمم إفريقيا)

ملخص فوز المغرب على نيحيريا 0 (4-2) 0 (أمم إفريقيا)

المغرب نيجيريا أمم إفريقيا
نرشح لكم
ملخص فوز السنغال على مصر 1-0 (أمم إفريقيا) هدف السنغال ضد مصر - ساديو ماني (أمم إفريقيا) مؤتمر تريزيجيه - عن صلاح "أفضل لاعب في العالم" مؤتمر تريزيجيه - عن شعور الانتقام من السنغال مؤتمر حسام حسن - عن المنافسة بين صلاح وماني مؤتمر حسام حسن - عن عقدة مصر للمنتخبات الإفريقية مؤتمر حسام حسن - كيف سيتعامل مع سرعات منتخب السنغال ملخص فوز مصر على كوت ديفوار 3-2 (أمم إفريقيا)
أخر الأخبار
خبر في الجول - توروب يفكر في إضافة الأسيوطي لقائمة الأهلي الإفريقية 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - موعد سفر بلال عطية لخوض فترة معايشة مع هانوفر 2 ساعة | الدوري المصري
إلى ربع النهائي.. برشلونة يتجنب مفاجآت الكأس ويطيح بـ راسينج سانتاندير 3 ساعة | الدوري الإسباني
ميلان يقلب تأخره لفوز على كومو ويواصل مطاردة إنتر في الدوري الإيطالي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
كما اشتراه باعه.. أتالانتا يضم راسبادوري من أتلتيكو مدريد 4 ساعة | الكرة الأوروبية
الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد المصري.. والقناة الناقلة 4 ساعة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز.. والقناة الناقلة 4 ساعة | الكرة الإفريقية
في الجول يكشف بندا في عقد إعارة مصطفى العش إلى المصري 5 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/videos/49825/ملخص-فوز-المغرب-على-نيحيريا-0-4-2-0-أمم-إفريقيا