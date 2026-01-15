ملخص فوز السنغال على مصر 1-0 (أمم إفريقيا)
الخميس، 15 يناير 2026 - 22:18
ملخص فوز السنغال على مصر 1-0 (أمم إفريقيا)
نرشح لكم
ملخص فوز المغرب على نيحيريا 0 (4-2) 0 (أمم إفريقيا) هدف السنغال ضد مصر - ساديو ماني (أمم إفريقيا) مؤتمر تريزيجيه - عن صلاح "أفضل لاعب في العالم" مؤتمر تريزيجيه - عن شعور الانتقام من السنغال مؤتمر حسام حسن - عن المنافسة بين صلاح وماني مؤتمر حسام حسن - عن عقدة مصر للمنتخبات الإفريقية مؤتمر حسام حسن - كيف سيتعامل مع سرعات منتخب السنغال ملخص فوز مصر على كوت ديفوار 3-2 (أمم إفريقيا)