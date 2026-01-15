ملخص فوز أرسنال على تشيلسي 3-2 (كأس الرابطة الإنجليزية)

الخميس، 15 يناير 2026 - 01:42

1/15/2026 1:42:01 AM ملخص فوز أرسنال على تشيلسي 3-2 (كأس الرابطة الإنجليزية)

ملخص فوز أرسنال على تشيلسي 3-2 (كأس الرابطة الإنجليزية)

تشيلسي أرسنال كأس الرابطة الإنجليزية
نرشح لكم
ملخص فوز ألباسيتي على ريال مدريد 3-2 (كأس ملك إسبانيا) هدف فوز باريس على سان جيرمان (كأس فرنسا) أهداف فوز يوفنتوس على كريمونيزي 5-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز برشلونة على ريال مدريد 3-2 (نهائي السوبر الإسباني) ملخص تعادل إنتر مع نابولي 2-2 (الدوري الإيطالي) هدف ريال مدريد الثاني في برشلونة - جونزالو (السوبر الإسباني) هدف برشلونة الثاني في ريال مدريد - ليفاندوفسكي (السوبر الإسباني) هدف ريال مدريد الأول في برشلونة - فينيسيوس (السوبر الإسباني)
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - براهيم دياز: جاهز للنهائي.. وعانيت كثيرا أثناء ركلات الترجيح 10 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - الحضور الجماهيري في نسخة 2025 يحطم الرقم القياسي 14 دقيقة | أمم إفريقيا
كما كشف في الجول.. المقاولون العرب يتعاقد مع أحمد نادر حواش 44 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - جدول مواعيد مباريات السوبر المصري للرجال بمشاركة 4 فرق ساعة | كرة طائرة
نصف مليار طلب على تذاكر كأس العالم 2026 ساعة | أمريكا
بي بي سي: برونو لا يعتزم الرحيل عن يونايتد في الانتقالات الشتوية ساعة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - مدرب نيجيريا: لا يمكن تقبل الخسارة بركلات الترجيح بعد مجهودنا ساعة | أمم إفريقيا
سيزامل حمدي فتحي.. الوكرة يتعاقد مع لويس ألبيرتو ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/videos/49822/ملخص-فوز-أرسنال-على-تشيلسي-3-2-كأس-الرابطة-الإنجليزية