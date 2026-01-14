هدف السنغال ضد مصر - ساديو ماني (أمم إفريقيا)
الأربعاء، 14 يناير 2026 - 21:07
ساديو ماني يفتتح التسجيل للسنغال من تسديدة قوية ⚽️🇸🇳#كأس_أمم_إفريقيا | #مصر_السنغال pic.twitter.com/j950OPC0BA— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2026
