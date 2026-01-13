هدف فوز باريس على سان جيرمان (كأس فرنسا)
الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 00:46
إيكونيه يفتتح التسجيل لباريس إف سي#كأس_فرنسا#CoupeDeFrance | #FrenchCup pic.twitter.com/6UTY8W1FxU— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 12, 2026
هدف فوز باريس على سان جيرمان (كأس فرنسا)
نرشح لكم
أهداف فوز يوفنتوس على كريمونيزي 5-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز برشلونة على ريال مدريد 3-2 (نهائي السوبر الإسباني) ملخص تعادل إنتر مع نابولي 2-2 (الدوري الإيطالي) هدف ريال مدريد الثاني في برشلونة - جونزالو (السوبر الإسباني) هدف برشلونة الثاني في ريال مدريد - ليفاندوفسكي (السوبر الإسباني) هدف ريال مدريد الأول في برشلونة - فينيسيوس (السوبر الإسباني) هدف برشلونة الأول في ريال مدريد - رافينيا (السوبر الإسباني) ملخص تعادل ميلان مع فيورنتينا 1-1 (الدوري الإيطالي)