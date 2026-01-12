ملخص فوز برشلونة على ريال مدريد 3-2 (نهائي السوبر الإسباني)

الإثنين، 12 يناير 2026 - 00:36

1/12/2026 12:36:05 AM ملخص فوز برشلونة على ريال مدريد 3-2 (نهائي السوبر الإسباني)

ملخص فوز برشلونة على ريال مدريد 3-2 (نهائي السوبر الإسباني)

برشلونة ريال مدريد السوبر الإسباني
نرشح لكم
ملخص تعادل إنتر مع نابولي 2-2 (الدوري الإيطالي) هدف ريال مدريد الثاني في برشلونة - جونزالو (السوبر الإسباني) هدف برشلونة الثاني في ريال مدريد - ليفاندوفسكي (السوبر الإسباني) هدف ريال مدريد الأول في برشلونة - فينيسيوس (السوبر الإسباني) هدف برشلونة الأول في ريال مدريد - رافينيا (السوبر الإسباني) ملخص تعادل ميلان مع فيورنتينا 1-1 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز أتالانتا ضد تورينو 2-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز روما على ساسولو 2-0 (الدوري الإيطالي)
أخر الأخبار
رئيس الاتحاد السكندري: صفقة أفشة تمت بنسبة 95% 2 ساعة | الدوري المصري
باستوني: مباراة نابولي خطوة لنا للأمام.. وقدمنا نصف موسم جيد جدا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
في المشاركة الأولى.. إندريك يسجل ويقود ليون للفوز على ليل في كأس فرنسا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
فليك: استحقينا الفوز على ريال مدريد.. وبدايتنا للعام رائعة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الدرندلي: يقولون إننا لا نواجه خصوم أقوياء ولكن.. ورب ضارة نافعة في طرد هاني 3 ساعة | أمم إفريقيا
ألونسو: مبابي كان من المفترض أن يشارك قبل هدفهم.. وهذا سبب استبدال فينيسيوس 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ثلاثي المقدمة سقط.. إنتر يتعادل مع نابولي في مباراة درامية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ليفاندوفسكي: ريال مدريد لعب بدفاع متأخر جدا.. ورافينيا يظهر في التوقيت المناسب 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة
/videos/49810/ملخص-فوز-برشلونة-على-ريال-مدريد-3-2-نهائي-السوبر-الإسباني