ملخص تعادل إنتر مع نابولي 2-2 (الدوري الإيطالي)
الإثنين، 12 يناير 2026 - 00:34
ملخص تعادل إنتر مع نابولي 2-2 (الدوري الإيطالي)
نرشح لكم
ملخص فوز برشلونة على ريال مدريد 3-2 (نهائي السوبر الإسباني) هدف ريال مدريد الثاني في برشلونة - جونزالو (السوبر الإسباني) هدف برشلونة الثاني في ريال مدريد - ليفاندوفسكي (السوبر الإسباني) هدف ريال مدريد الأول في برشلونة - فينيسيوس (السوبر الإسباني) هدف برشلونة الأول في ريال مدريد - رافينيا (السوبر الإسباني) ملخص تعادل ميلان مع فيورنتينا 1-1 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز أتالانتا ضد تورينو 2-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز روما على ساسولو 2-0 (الدوري الإيطالي)