هدف ريال مدريد الثاني في برشلونة - جونزالو (السوبر الإسباني)

هدف! ⚽️🔥

قونزالو يسجّل التعادل مجددًا، ويردّ بشكل أسرع على برشلونة 🚀⚪️#برشلونة_ريال_مدريد | #كأس_السوبر_الإسباني pic.twitter.com/xwck1mahpy