هدف ريال مدريد الأول في برشلونة - فينيسيوس (السوبر الإسباني)

الأحد، 11 يناير 2026 - 22:19

1/11/2026 10:19:03 PM هدف ريال مدريد الأول في برشلونة - فينيسيوس (السوبر الإسباني)

هدف ريال مدريد الأول في برشلونة - فينيسيوس (السوبر الإسباني)

ريال مدريد فينيسيوس برشلونة
نرشح لكم
ملخص فوز برشلونة على ريال مدريد 3-2 (نهائي السوبر الإسباني) ملخص تعادل إنتر مع نابولي 2-2 (الدوري الإيطالي) هدف ريال مدريد الثاني في برشلونة - جونزالو (السوبر الإسباني) هدف برشلونة الثاني في ريال مدريد - ليفاندوفسكي (السوبر الإسباني) هدف برشلونة الأول في ريال مدريد - رافينيا (السوبر الإسباني) ملخص تعادل ميلان مع فيورنتينا 1-1 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز أتالانتا ضد تورينو 2-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز روما على ساسولو 2-0 (الدوري الإيطالي)
أخر الأخبار
رئيس الاتحاد السكندري: صفقة أفشة تمت بنسبة 95% 2 ساعة | الدوري المصري
باستوني: مباراة نابولي خطوة لنا للأمام.. وقدمنا نصف موسم جيد جدا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
في المشاركة الأولى.. إندريك يسجل ويقود ليون للفوز على ليل في كأس فرنسا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
فليك: استحقينا الفوز على ريال مدريد.. وبدايتنا للعام رائعة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الدرندلي: يقولون إننا لا نواجه خصوم أقوياء ولكن.. ورب ضارة نافعة في طرد هاني 3 ساعة | أمم إفريقيا
ألونسو: مبابي كان من المفترض أن يشارك قبل هدفهم.. وهذا سبب استبدال فينيسيوس 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ثلاثي المقدمة سقط.. إنتر يتعادل مع نابولي في مباراة درامية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ليفاندوفسكي: ريال مدريد لعب بدفاع متأخر جدا.. ورافينيا يظهر في التوقيت المناسب 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة
/videos/49806/هدف-ريال-مدريد-الأول-في-برشلونة-فينيسيوس-السوبر-الإسباني