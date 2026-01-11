ملخص فوز مصر على كوت ديفوار 3-2 (أمم إفريقيا)
الأحد، 11 يناير 2026 - 16:21
ملخص فوز مصر على كوت ديفوار 3-2 (أمم إفريقيا)
نرشح لكم
ملخص فوز نيجيريا على الجزائر 2-0 (أمم إفريقيا) أمم إفريقيا - تصريحات محمد هاني بعد فوز مصر على كوت ديفوار أمم إفريقيا - أحمد فتوح يتحدث بعد فوز مصر على كوت ديفوار أمم إفريقيا - مؤتمر محمد صلاح بعد فوز مصر على كوت ديفوار هدف كوت ديفوار الثاني في مصر - جيلا دوي (أمم إفريقيا) هدف مصر الثالث ضد كوت ديفوار - محمد صلاح (أمم إفريقيا) هدف كوت ديفوار الأول في مصر - أحمد فتوح "عكسي" (أمم إفريقيا) هدف مصر الثاني في كوت ديفوار - رامي ربيعة (أمم إفريقيا)
أخر الأخبار
فحوصات طبية لـ الخطيب في باريس 45 دقيقة | الكرة المصرية