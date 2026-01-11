أمم إفريقيا - تصريحات محمد هاني بعد فوز مصر على كوت ديفوار

الأحد، 11 يناير 2026 - 00:26

1/11/2026 12:26:05 AM أمم إفريقيا - تصريحات محمد هاني بعد فوز مصر على كوت ديفوار

أمم إفريقيا - تصريحات محمد هاني بعد فوز مصر على كوت ديفوار

منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
أمم إفريقيا - أحمد فتوح يتحدث بعد فوز مصر على كوت ديفوار أمم إفريقيا - مؤتمر محمد صلاح بعد فوز مصر على كوت ديفوار هدف كوت ديفوار الثاني في مصر - جيلا دوي (أمم إفريقيا) هدف مصر الثالث ضد كوت ديفوار - محمد صلاح (أمم إفريقيا) هدف كوت ديفوار الأول في مصر - أحمد فتوح "عكسي" (أمم إفريقيا) هدف مصر الثاني في كوت ديفوار - رامي ربيعة (أمم إفريقيا) هدف مصر الأول في كوت ديفوار - مرموش (أمم إفريقيا) هدف نيجيريا الثاني في الجزائر - آدمز (أمم إفريقيا)
أخر الأخبار
الفوز الأول لـ روسينيور.. تشيلسي يعبر تشارلتون بخماسية في كأس الاتحاد الإنجليزي 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا – لوكمان: جميع اللاعبين أظهروا روحا جماعية وتعاونا كبيرا 3 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - أحمد فتوح: نريد الثأر من السنغال 3 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – ماندي: نحن فخورون بأنفسنا.. والشعب الجزائري يرى نفسه في الفريق 3 ساعة | أمم إفريقيا
مؤتمر حسام حسن: أخذنا بالأسباب ففزنا.. وهذه علاقتي مع صلاح وتعليقي على الـ 3/4 3 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - محرز: هذه آخر بطولة قارية لي.. وتمنيت الفوز باللقب الثاني 3 ساعة | الكرة الإفريقية
أمم إفريقيا – إيمرس فاي: منتخب مصر يدافع كثيرا ويهدر الوقت 3 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - تعادل في البطولة.. تاريخ مواجهات مصر ضد السنغال قبل معركة نصف النهائي 3 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة
/videos/49794/أمم-إفريقيا-تصريحات-محمد-هاني-بعد-فوز-مصر-على-كوت-ديفوار