هدف مصر الثالث ضد كوت ديفوار - محمد صلاح (أمم إفريقيا)
السبت، 10 يناير 2026 - 22:16
محمد صلاح يسجل الهدف الثالث للمنتخب المصري ⚽️🔥🇪🇬#كأس_أمم_إفريقيا | #كوت_ديفوار | #مصر pic.twitter.com/8vcbhxrvI8— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 10, 2026
