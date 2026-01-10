هدف مصر الأول في كوت ديفوار - مرموش (أمم إفريقيا)
السبت، 10 يناير 2026 - 21:10
عمر مرموش يفتتح التسجيل للمنتخب المصري ⚽️🇪🇬#كأس_أمم_إفريقيا | #كوت_ديفوار | #مصر pic.twitter.com/WSyi5R3Ill— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 10, 2026
هدف مصر الأول في كوت ديفوار - مرموش (أمم إفريقيا)
نرشح لكم
هدف كوت ديفوار الأول في مصر - أحمد فتوح "عكسي" (أمم إفريقيا) هدف مصر الثاني في كوت ديفوار - رامي ربيعة (أمم إفريقيا) هدف نيجيريا الثاني في الجزائر - آدمز (أمم إفريقيا) هدف نيجيريا الأول في الجزائر - أوسيمين (أمم إفريقيا) ملخص فوز المغرب على الكاميرون 2-0 (أمم إفريقيا) ملخص فوز السنغال على مالي 1-0 (أمم إفريقيا) هدف السنغال الأول في مالي - ندياي (أمم إفريقيا) ملخص فوز كوت ديفوار على بوركينا فاسو 3-0 (أمم إفريقيا)