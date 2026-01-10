هدف نيجيريا الثاني في الجزائر - آدمز (أمم إفريقيا)

السبت، 10 يناير 2026 - 19:30

هدف نيجيريا الثاني في الجزائر - آدمز (أمم إفريقيا)

نيجيريا أمم إفريقيا الجزائر
أخر الأخبار
العاشرة.. فنربخشة يتوج ببطولة السوبر التركي على حساب جالاتاسراي 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - ربيعة رابع هدافي العميد.. وصلاح يواصل مطاردة ماني 30 دقيقة | أمم إفريقيا
كأس عاصمة مصر - المصري يتأهل لربع النهائي بالتعادل مع كهرباء الإسماعيلية 56 دقيقة | الكرة المصرية
الأول منذ أبو تريكة.. مرموش يفتتح مباراة كوت ديفوار بعاشر أهدافه الدولية 59 دقيقة | أمم إفريقيا
روني: لا أستوعب فوزنا على كريستال بالاس.. واحتفال والدي لاعبنا المتوفي معنا رائع ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا – أوسيمين: نحترم المغرب لكننا ضمن المرشحين للتتويج بالبطولة ساعة | أمم إفريقيا
كارباخال: أريد تخطي مودريتش بالتتويج بالسوبر.. ومبابي أفضل مهاجم في العالم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا – موعد مباراة المغرب ضد نيجيريا في نصف النهائي 2 ساعة | أمم إفريقيا
