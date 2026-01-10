ملخص فوز الأهلي على فاركو 4-1 (كأس عاصمة مصر)

السبت، 10 يناير 2026 - 18:39

1/10/2026 6:39:45 PM ملخص فوز الأهلي على فاركو 4-1 (كأس عاصمة مصر)

ملخص فوز الأهلي على فاركو 4-1 (كأس عاصمة مصر)

الأهلي فاركو كأس عاصمة مصر
نرشح لكم
هدفا فوز المصري على سموحة 0/2 (كأس عاصمة مصر) هدف فوز طلائع الجيش على فاركو 1-0 (كأس عاصمة مصر) ملخص تعادل كهرباء الإسماعيلية مع حرس الحدود 3-3 (كأس عاصمة مصر) هدف فوز الجونة على وادي دجلة 1-0 (كأس عاصمة مصر) أهداف فوز الاتحاد على الزمالك 3-0 (كأس عاصمة مصر) أهداف فوز بتروجت على البنك الأهلي 2-1 (كأس عاصمة مصر) أهداف فوز سيراميكا على فاركو 2-1 (كأس عاصمة مصر) ملخص فوز زد على حرس الحدود 2-0 (كأس عاصمة مصر)
أخر الأخبار
العاشرة.. فنربخشة يتوج ببطولة السوبر التركي على حساب جالاتاسراي 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - ربيعة رابع هدافي العميد.. وصلاح يواصل مطاردة ماني 30 دقيقة | أمم إفريقيا
كأس عاصمة مصر - المصري يتأهل لربع النهائي بالتعادل مع كهرباء الإسماعيلية 56 دقيقة | الكرة المصرية
الأول منذ أبو تريكة.. مرموش يفتتح مباراة كوت ديفوار بعاشر أهدافه الدولية 58 دقيقة | أمم إفريقيا
روني: لا أستوعب فوزنا على كريستال بالاس.. واحتفال والدي لاعبنا المتوفي معنا رائع ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا – أوسيمين: نحترم المغرب لكننا ضمن المرشحين للتتويج بالبطولة ساعة | أمم إفريقيا
كارباخال: أريد تخطي مودريتش بالتتويج بالسوبر.. ومبابي أفضل مهاجم في العالم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا – موعد مباراة المغرب ضد نيجيريا في نصف النهائي 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/videos/49779/ملخص-فوز-الأهلي-على-فاركو-4-1-كأس-عاصمة-مصر