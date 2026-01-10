ملخص فوز السنغال على مالي 1-0 (أمم إفريقيا)

السبت، 10 يناير 2026 - 01:39

1/10/2026 1:39:32 AM ملخص فوز السنغال على مالي 1-0 (أمم إفريقيا)

ملخص فوز السنغال على مالي 1-0 (أمم إفريقيا)

السنغال مالي أمم إفريقيا
نرشح لكم
ملخص فوز المغرب على الكاميرون 2-0 (أمم إفريقيا) هدف السنغال الأول في مالي - ندياي (أمم إفريقيا) ملخص فوز كوت ديفوار على بوركينا فاسو 3-0 (أمم إفريقيا) ملخص فوز الجزائر على الكونغو الديمقراطية 1-0 (أمم إفريقيا) جميع أهداف ثمن نهائي أمم إفريقيا 2025 ملخص فوز نيجيريا على موزمبيق 0/4 (أمم إفريقيا) ملخص فوز منتخب مصر على بنين 1/3 (أمم إفريقيا) هدف مصر الثالث ضد بنين - محمد صلاح (أمم إفريقيا)
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - مشاركة تريزيجيه في مران منتخب مصر قبل لقاء كوت ديفوار 15 دقيقة | أمم إفريقيا
كرة سلة - الاتحاد ينتصر على الأهلي في الدوري.. والترتيب بعد نهاية ذهاب الدور التمهيدي 27 دقيقة | كرة سلة
أمم إفريقيا - مدرب الكاميرون: نودع البطولة برأس مرفوعة والعديد من الإيجابيات 54 دقيقة | أمم إفريقيا
هاتريك بنزيمة يقود اتحاد جدة لاكتساح الأخدود ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - الاتحاد السكندري يرسل عرضا لضم طرخات ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ" ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - محمد إسماعيل: هدفنا واحد هو حصد اللقب ولا يوجد خصم سهل ساعة | أمم إفريقيا
كأس عاصمة مصر – الثانية للأبيض.. مصطفى شهدي حكما لمباراة الزمالك ضد زد ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/videos/49777/ملخص-فوز-السنغال-على-مالي-1-0-أمم-إفريقيا