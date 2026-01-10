ملخص فوز اتحاد جدة على الخلود 4-0 (الدوري السعودي)

السبت، 10 يناير 2026 - 01:06

1/10/2026 1:06:00 AM ملخص فوز اتحاد جدة على الخلود 4-0 (الدوري السعودي)

ملخص فوز اتحاد جدة على الخلود 4-0 (الدوري السعودي)

اتحاد جدة الدوري السعودي الخلود
نرشح لكم
ملخص فوز المغرب على الكاميرون 2-0 (أمم إفريقيا) ملخص فوز السنغال على مالي 1-0 (أمم إفريقيا) ملخص تعادل بوروسيا دورتموند مع فرانكفورت 3-3 (الدوري الألماني) هدف السنغال الأول في مالي - ندياي (أمم إفريقيا) ملخص تعادل ميلان مع جنوى 1-1 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز القادسية على النصر 2-1 (الدوري السعودي) ملخص فوز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد 2-1 (السوبر الإسباني) هدف ريال مدريد الأول أمام أتلتيكو مدريد - فالفيردي (السوبر الإسباني)
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - مشاركة تريزيجيه في مران منتخب مصر قبل لقاء كوت ديفوار 2 ساعة | أمم إفريقيا
كرة سلة - الاتحاد ينتصر على الأهلي في الدوري.. والترتيب بعد نهاية ذهاب الدور التمهيدي 2 ساعة | كرة سلة
أمم إفريقيا - مدرب الكاميرون: نودع البطولة برأس مرفوعة والعديد من الإيجابيات 3 ساعة | أمم إفريقيا
هاتريك بنزيمة يقود اتحاد جدة لاكتساح الأخدود 3 ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - الاتحاد السكندري يرسل عرضا لضم طرخات 3 ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ" 3 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - محمد إسماعيل: هدفنا واحد هو حصد اللقب ولا يوجد خصم سهل 3 ساعة | أمم إفريقيا
كأس عاصمة مصر – الثانية للأبيض.. مصطفى شهدي حكما لمباراة الزمالك ضد زد 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/videos/49775/ملخص-فوز-اتحاد-جدة-على-الخلود-4-0-الدوري-السعودي