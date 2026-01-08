هدف ريال مدريد الأول أمام أتلتيكو مدريد - فالفيردي (السوبر الإسباني)
الخميس، 08 يناير 2026 - 21:07
هدف! ⚽️— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) January 8, 2026
فالفيردي يسجل سريعًا من ركلة حرة نفذها بشكل رائع 🚀😨#أتلتيكو_ريال_مدريد | #كأس_السوبر_الإسباني pic.twitter.com/MSxfeLPzXe
