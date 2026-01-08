ملخص فوز برشلونة على أتلتيك بلباو 5-0 (السوبر الإسباني)

الخميس، 08 يناير 2026 - 00:39

1/8/2026 12:39:09 AM ملخص فوز برشلونة على أتلتيك بلباو 5-0 (السوبر الإسباني)

ملخص فوز برشلونة على أتلتيك بلباو 5-0 (السوبر الإسباني)

برشلونة أتليتك بلباو السوبر الإسباني
نرشح لكم
ملخص فوز ريال مدريد على بيتيس 5-1 (الدوري الإسباني) ملخص فوز برشلونة على إسبانيول 2-0 (الدوري الإسباني) هدف ريال بيتيس الأول ضد ريال مدريد - كوتشو هيرنانديز (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الرابع ضد بيتيس - جونزالو جارسيا (الدوري الإسباني) ملخص فوز برشلونة على فياريال 2-0 (الدوري الإسباني) ملخص فوز ريال مدريد على إشبيلية 2-0 (الدوري الإسباني) هدفا برشلونة الأول ضد فياريال - رافينيا (الدوري الإسباني) ملخص فوز برشلونة على جوادالاخارا 2-0 (كأس ملك إسبانيا)
أخر الأخبار
إنتر يعزز صدارته لـ الدوري الإيطالي بثنائية أمام بارما 2 ساعة | الكرة الأوروبية
شكشك: أتمنى الانضمام لـ الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
تنس - ديلي ميل: لاعبة مصرية تثير الجدل في بطولة دولية بـ "أسوأ أداء على الإطلاق" 2 ساعة | رياضات أخرى
مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة 2 ساعة | الدوري الإسباني
جوارديولا: انتقال سيمينيو؟ لا أدري.. والفوز بالدوري بات أكثر صعوبة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد يتعادل مع بيرنلي.. ونيوكاسل يحقق فوزا ماراثونيا على ليدز 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر فالفيردي: يجب الاعتراف بأن برشلونة وريال مدريد أقوى منا بكثير 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/videos/49765/ملخص-فوز-برشلونة-على-أتلتيك-بلباو-5-0-السوبر-الإسباني