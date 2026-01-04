هدف مانشستر سيتي الأول في تشيلسي - ريندرز (الدوري الإنجليزي)

الأحد، 04 يناير 2026 - 21:53

1/4/2026 9:53:08 PM هدف مانشستر سيتي الأول في تشيلسي - ريندرز (الدوري الإنجليزي)

هدف مانشستر سيتي الأول في تشيلسي - ريندرز (الدوري الإنجليزي)

مانشستر سيتي تشيلسي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ملخص فوز إنتر على بولونيا 3-1 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز ريال مدريد على بيتيس 5-1 (الدوري الإسباني) ملخص تعادل فولام مع ليفربول 2-2 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل تشيلسي مع مانشستر سيتي 1-1 (الدوري الإنجليزي) هدف تعادل تشيلسي في مانشستر سيتي - إنزو (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز برشلونة على إسبانيول 2-0 (الدوري الإسباني) ملخص فوز أرسنال على بورنموث 3-2 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل يوفنتوس مع ليتشي 1-1 (الدوري الإيطالي)
أخر الأخبار
كأس عاصمة مصر – بيراميدز يحقق فوزه الأول على حساب مودرن سبورت 2 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - ميكالي ضمن المرشحين لتدريب الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
سلسلة الانتصارات توقفت.. أتلتيكو مدريد يتعادل مع ريال سوسييداد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة بيراميدز - حامد حمدان على رأس 23 لاعبا في معسكر أبو ظبي 2 ساعة | الدوري المصري
للمرة الأولى منذ 47 عاما.. سان جيرمان يفوز على نادي باريس بهدفين 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ريندرز: كان يجب علينا حسم مباراة تشيلسي مبكرا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - باليبا: سنرى كيف يمكننا منع المغرب من اللعب 3 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – موعد مباراة مالي ضد السنغال والقناة الناقلة 3 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 رفقا بـ الشوالي
/videos/49747/هدف-مانشستر-سيتي-الأول-في-تشيلسي-ريندرز-الدوري-الإنجليزي