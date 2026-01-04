هدف مانشستر سيتي الأول في تشيلسي - ريندرز (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 04 يناير 2026 - 21:53
GOAL!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 4, 2026
A powerful @T_Reijnders strike fires @ManCity ahead before the break!#beINPL #MCICHE #MCFC pic.twitter.com/c8nOWOu5ds
