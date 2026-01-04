ملخص فوز اتحاد جدة على التعاون 1-0 (الدوري السعودي)
الأحد، 04 يناير 2026 - 00:08
ملخص فوز اتحاد جدة على التعاون 1-0 (الدوري السعودي)
نرشح لكم
ملخص فوز أتالانتا على روما 1-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز أرسنال على بورنموث 3-2 (الدوري الإنجليزي) هدف تعادل مالي في تونس (أمم إفريقيا) هدف تونس الأول في مالي - فراس شواط (أمم إفريقيا) ملخص فوز السنغال على السودان 3-1 (أمم إفريقيا) ملخص تعادل يوفنتوس مع ليتشي 1-1 (الدوري الإيطالي) هدف السودان الأول ضد السنغال - عامر عبد الله (أمم إفريقيا) هدف فوز ميلان على كالياري 1-0 (الدوري الإيطالي)
أخر الأخبار
رفقا بـ الشوالي 3 ساعة | أمم إفريقيا