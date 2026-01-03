ملخص تعادل يوفنتوس مع ليتشي 1-1 (الدوري الإيطالي)
السبت، 03 يناير 2026 - 21:54
ملخص تعادل يوفنتوس مع ليتشي 1-1 (الدوري الإيطالي)
نرشح لكم
ملخص فوز أرسنال على بورنموث 3-2 (الدوري الإنجليزي) هدف فوز ميلان على كالياري 1-0 (الدوري الإيطالي) ملخص تعادل تشيلسي مع بورنموث 2-2 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل مانشستر يونايتد مع ولفرهامبتون 1-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أرسنال على أستون فيلا 4-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز إنتر على أتالانتا 1-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز نابولي على كريمونيزي 2-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز ميلان على هيلاس فيرونا 3-0 (الدوري الإيطالي)
أخر الأخبار
رفقا بـ الشوالي 3 ساعة | أمم إفريقيا