هدف فوز ميلان على كالياري 1-0 (الدوري الإيطالي)
السبت، 03 يناير 2026 - 00:20
بداية رائعة للروسونيري 💫— شاشا سبورت (@Shasha_Sports) January 2, 2026
رفائيل لياو يقص شريط أهداف ميلان أمام كالياري 🔴⚫
تابعوا المباراة وباقي مواجهات #الكالتشيو_على_شاشا ✨🇮🇹
اشترك الآن 📺https://t.co/tNcetMtBiS pic.twitter.com/JvGscu01Zq
