هدف فوز ميلان على كالياري 1-0 (الدوري الإيطالي)

السبت، 03 يناير 2026 - 00:20

1/3/2026 12:20:48 AM هدف فوز ميلان على كالياري 1-0 (الدوري الإيطالي)

هدف فوز ميلان على كالياري 1-0 (الدوري الإيطالي)

ميلان كالياري الدوري الإيطالي
نرشح لكم
ملخص تعادل تشيلسي مع بورنموث 2-2 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل مانشستر يونايتد مع ولفرهامبتون 1-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أرسنال على أستون فيلا 4-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز إنتر على أتالانتا 1-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز نابولي على كريمونيزي 2-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز ميلان على هيلاس فيرونا 3-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز يوفنتوس على بيزا 2-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز مانشستر سيتي على نوتنجهام فورست 2-1 (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - المجبري: المنافسة الحقيقية تبدأ من هذه المرحلة.. ومن المهم تحليل مباريات مالي 3 ساعة | أمم إفريقيا
حقق نتيجته المفضلة.. ميلان يستعيد الصدارة مؤقتا بإسقاط كالياري بهدف 3 ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - توم أبو نجيل حكما لمباراة تونس ومالي في ربع النهائي 3 ساعة | أمم إفريقيا
سباليتي: لا يوجد حائط صد متحرك في نابولي عكس يوفنتوس 3 ساعة | الكرة الأوروبية
سلة - الأهلي والزمالك والاتحاد يحققون الانتصار في الجولة الخامسة من الدوري 4 ساعة | رياضات أخرى
يايسله: نستحق الفوز على النصر.. ونقاتل رغم الغيابات 4 ساعة | سعودي في الجول
فابريجاس يتحدث عن إمكانية تدريب تشيلسي 4 ساعة | الكرة الأوروبية
جيسوس: أهلي جدة فاجأنا.. والنصر سيتغير في الانتقالات الشتوية 4 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 أمم إفريقيا - خبر في الجول.. حسام حسن يفضل الدفع برباعي جديد ضد أنجولا
/videos/49732/هدف-فوز-ميلان-على-كالياري-1-0-الدوري-الإيطالي