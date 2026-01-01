هدف فوز الجونة على وادي دجلة 1-0 (كأس عاصمة مصر)

الخميس، 01 يناير 2026 - 20:47

1/1/2026 8:47:07 PM هدف فوز الجونة على وادي دجلة 1-0 (كأس عاصمة مصر)

هدف فوز الجونة على وادي دجلة 1-0 (كأس عاصمة مصر)

الجونة دجلة كأس عاصمة مصر محمد النحاس
