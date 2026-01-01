ملخص فوز الكونغو الديمقراطية على بوتسوانا 3-0 (أمم إفريقيا)

الخميس، 01 يناير 2026 - 00:33

1/1/2026 12:33:14 AM ملخص فوز الكونغو الديمقراطية على بوتسوانا 3-0 (أمم إفريقيا)

ملخص فوز الكونغو الديمقراطية على بوتسوانا 3-0 (أمم إفريقيا)

الكونغو الديمقراطية بوتسوانا أمم إفريقيا
نرشح لكم
ملخص فوز السنغال على بنين 3-0 (أمم إفريقيا) ملخص تعادل تونس مع تنزانيا 1-1 (امم إفريقيا) ملخص فوز نيجيريا على أوغندا 3-1 (أمم إفريقيا) هدف تونس في تنزانيا - إسماعيل الغربي (أمم إفريقيا) ملخص فوز المغرب على زامبيا 3-0 - أمم إفريقيا ملخص تعادل مصر مع أنجولا - أمم إفريقيا ملخص فوز الجزائر على بوركينا فاسو 1-0 (أمم إفريقيا) ملخص فوز السودان على غينيا الاستوائية 1-0 (أمم إفريقيا)
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - باسجوج: بدأنا مواجهة موزمبيق بتهاون.. وقادرون على الفوز أمام جنوب إفريقيا 6 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - إيمرس فاي: أردنا الحصول على المركز الأول وفعلنا ذلك في الشوط الثاني 6 ساعة | أمم إفريقيا
هدية الكريسماس.. المصري يعلن التجديد لـ باهر المحمدي 7 ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - مدرب بوركينا فاسو: نريد وضع نجمة ذهبية على قميصنا 7 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - كواسي: لدينا هدفا نسعى لتحقيقه 7 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - طريق مصر إلى النهائي.. مواجهات محتملة أمام كوت ديفوار والسنغال 8 ساعة | أمم إفريقيا
الاتحاد السكندري يعين عبد الظاهر السقا مشرفا عاما على فريق الكرة 8 ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 8 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 4 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا
/videos/49715/ملخص-فوز-الكونغو-الديمقراطية-على-بوتسوانا-3-0-أمم-إفريقيا