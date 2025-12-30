هدف تونس في تنزانيا - إسماعيل الغربي (أمم إفريقيا)
الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 19:59
إسماعيل الغربي يمنح المنتخب التونسي هدف التقدّم من علامة الجزاء#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/vbCNlpN8e5— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 30, 2025
