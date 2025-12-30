ملخص فوز المغرب على زامبيا 3-0 - أمم إفريقيا
الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 18:07
🎥 HIGHLIGHTS: 🇿🇲 0-3 🇲🇦— TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 30, 2025
Morocco qualify for the Round of 16 of the #TotalEnergiesAFCON2025 with a dominant win. pic.twitter.com/yuD1EJHPFm
ملخص فوز المغرب على زامبيا 3-0 - أمم إفريقيا
نرشح لكم
هدف تونس في تنزانيا - إسماعيل الغربي (أمم إفريقيا) ملخص تعادل مصر مع أنجولا - أمم إفريقيا ملخص فوز الجزائر على بوركينا فاسو 1-0 (أمم إفريقيا) ملخص فوز السودان على غينيا الاستوائية 1-0 (أمم إفريقيا) ملخص فوز موزمبيق على الجابون 3-2 (أمم إفريقيا) هدف الجزائر الأول في بوركينا فاسو - محرز (أمم إفريقيا) هدف فوز السودان على غينيا الاستوائية (أمم إفريقيا) ملخص فوز أستون فيلا على تشيلسي 2-1 (الدوري الإنجليزي)