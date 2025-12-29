ملخص فوز الجزائر على بوركينا فاسو 1-0 (أمم إفريقيا)

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 01:24

12/29/2025 1:24:40 AM ملخص فوز الجزائر على بوركينا فاسو 1-0 (أمم إفريقيا)

ملخص فوز الجزائر على بوركينا فاسو 1-0 (أمم إفريقيا)

الجزائر أمم إفريقيا بوركينا فاسو
نرشح لكم
ملخص فوز السودان على غينيا الاستوائية 1-0 (أمم إفريقيا) ملخص فوز موزمبيق على الجابون 3-2 (أمم إفريقيا) هدف الجزائر الأول في بوركينا فاسو - محرز (أمم إفريقيا) هدف فوز السودان على غينيا الاستوائية (أمم إفريقيا) ملخص فوز أستون فيلا على تشيلسي 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل أوغندا ضد تنزانيا 1-1 (أمم إفريقيا) ملخص فوز نيجيريا على تونس 3-2 (أمم إفريقيا) هدف تونس الأول في نيجيريا - منتصر الطالبي (أمم إفريقيا)
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – صدارة عربية.. تعرف على ترتيب هدافي البطولة 5 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – تعرف على جميع مواعيد مباريات الجولة الثالثة 5 ساعة | أمم إفريقيا
كأس عاصمة مصر - أحمد عبد الله يدير لقاء الأهلي ضد المقاولون العرب تحكيميا 5 ساعة | الكرة المصرية
لا رب لهذه الأسرة 6 ساعة | أمم إفريقيا
ما زالت في ميلانو.. إنتر يستعيد الصدارة بفوز صعب على أتالانتا 6 ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا – محرز: منتخب بوركينا فاسو لم يصنع أي فرص تذكر 6 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - بيتكوفيتش يشيد بـ بوركينا فاسو رغم الانتصار 6 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مدرب بوركينا فاسو: ركلة الجزاء غيرت مجرى المباراة تماما أمام الجزائر 6 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 3 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 4 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة
/videos/49708/ملخص-فوز-الجزائر-على-بوركينا-فاسو-1-0-أمم-إفريقيا