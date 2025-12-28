ملخص فوز السودان على غينيا الاستوائية 1-0 (أمم إفريقيا)
الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 22:16
ملخص فوز السودان على غينيا الاستوائية 1-0 (أمم إفريقيا)
نرشح لكم
ملخص فوز موزمبيق على الجابون 3-2 (أمم إفريقيا) هدف الجزائر الأول في بوركينا فاسو - محرز (أمم إفريقيا) هدف فوز السودان على غينيا الاستوائية (أمم إفريقيا) ملخص فوز أستون فيلا على تشيلسي 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل أوغندا ضد تنزانيا 1-1 (أمم إفريقيا) ملخص فوز نيجيريا على تونس 3-2 (أمم إفريقيا) هدف تونس الأول في نيجيريا - منتصر الطالبي (أمم إفريقيا) ملخص تعادل السنغال مع الكونغو الديمقراطية 1-1 (أمم إفريقيا)
أخر الأخبار
لا رب لهذه الأسرة 53 دقيقة | أمم إفريقيا