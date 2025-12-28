ملخص فوز السودان على غينيا الاستوائية 1-0 (أمم إفريقيا)

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 22:16

12/28/2025 10:16:19 PM ملخص فوز السودان على غينيا الاستوائية 1-0 (أمم إفريقيا)

ملخص فوز السودان على غينيا الاستوائية 1-0 (أمم إفريقيا)

السودان أمم إفريقيا غينيا الاستوائية
نرشح لكم
ملخص فوز موزمبيق على الجابون 3-2 (أمم إفريقيا) هدف الجزائر الأول في بوركينا فاسو - محرز (أمم إفريقيا) هدف فوز السودان على غينيا الاستوائية (أمم إفريقيا) ملخص فوز أستون فيلا على تشيلسي 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل أوغندا ضد تنزانيا 1-1 (أمم إفريقيا) ملخص فوز نيجيريا على تونس 3-2 (أمم إفريقيا) هدف تونس الأول في نيجيريا - منتصر الطالبي (أمم إفريقيا) ملخص تعادل السنغال مع الكونغو الديمقراطية 1-1 (أمم إفريقيا)
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – صدارة عربية.. تعرف على ترتيب هدافي البطولة 15 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – تعرف على جميع مواعيد مباريات الجولة الثالثة 35 دقيقة | أمم إفريقيا
كأس عاصمة مصر - أحمد عبد الله يدير لقاء الأهلي ضد المقاولون العرب تحكيميا 37 دقيقة | الكرة المصرية
لا رب لهذه الأسرة 53 دقيقة | أمم إفريقيا
ما زالت في ميلانو.. إنتر يستعيد الصدارة بفوز صعب على أتالانتا 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا – محرز: منتخب بوركينا فاسو لم يصنع أي فرص تذكر ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - بيتكوفيتش يشيد بـ بوركينا فاسو رغم الانتصار ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مدرب بوركينا فاسو: ركلة الجزاء غيرت مجرى المباراة تماما أمام الجزائر ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 3 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 4 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة
/videos/49706/ملخص-فوز-السودان-على-غينيا-الاستوائية-1-0-أمم-إفريقيا