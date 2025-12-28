هدف فوز إنبي على البنك الأهلي 1-0 (كأس مصر)

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 18:11

12/28/2025 6:11:20 PM هدف فوز إنبي على البنك الأهلي 1-0 (كأس مصر)

هدف فوز إنبي على البنك الأهلي 1-0 (كأس مصر)

إنبي البنك الأهلي كأس مصر
نرشح لكم
هدف فوز الزمالك على بلدية المحلة 1-0 (كأس مصر) أهداف فوز وي على الأهلي 2-1 (كأس مصر) هدف وي في الأهلي - مصطفى فوزي (كأس مصر) هدف الأهلي الأول في وي - عمر كمال (كأس مصر) ملخص فوز الإسماعيلي على بيراميدز 3-1 (كأس عاصمة مصر) هدف فوز سموحة على الزمالك 1-0 (كأس عاصمة مصر) هدف فوز المصري على حرس الحدود 1-0 (كأس عاصمة مصر) هدفا تعادل الجونة مع البنك الأهلي 1-1 (كأس عاصمة مصر)
أخر الأخبار
بوليسيتش يرد على أنباء ارتباطه بـ سيدني سويني 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيان من الزمالك بشأن موقف بنتايك 11 دقيقة | الدوري المصري
مباشر أمم إفريقيا - الجزائر (1)-(0) بوركينا فاسو.. جووووول محرز 39 دقيقة | أمم إفريقيا
فيصل بتفرح 43 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - بروس: لا أشعر بأجواء البطولة المعتادة في المغرب 44 دقيقة | أمم إفريقيا
مباشر سوبر السلة – الأهلي (50)-(46) الاتحاد السكندري.. نهاية الشوط الأول 56 دقيقة | كرة سلة
أمم إفريقيا – التشكيل.. محرز يقود هجوم الجزائر وسانجاري في وسط بوركينا ساعة | أمم إفريقيا
يواصل التوهج.. هويولوند يقود نابولي للفوز على كريمونيزي بثنائية ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق
/videos/49701/هدف-فوز-إنبي-على-البنك-الأهلي-1-0-كأس-مصر