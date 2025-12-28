ملخص فوز مانشستر سيتي على نوتنجهام فورست 2-1 (الدوري الإنجليزي)

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 00:12

12/28/2025 12:12:20 AM ملخص فوز مانشستر سيتي على نوتنجهام فورست 2-1 (الدوري الإنجليزي)

ملخص فوز مانشستر سيتي على نوتنجهام فورست 2-1 (الدوري الإنجليزي)

مانشستر سيتي نوتنجهام فورست الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ملخص فوز يوفنتوس على بيزا 2-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز أرسنال على برايتون 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز ليفربول على ولفرهامبتون 2-1 (الدوري الإنجليزي) هدف فوز مانشستر يونايتد على نيوكاسل 1-0 (الدوري الإنجليزي) هدفا فوز نابولي على بولونيا 2-0 (نهائي السوبر الإيطالي) ملخص فوز أستون فيلا على مانشستر يونايتد 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز برشلونة على فياريال 2-0 (الدوري الإسباني) ملخص فوز فيورنتينا على أودينيزي 5-1 (الدوري الإيطالي)
أخر الأخبار
ساسي: خسرنا بسبب الاحترام الزائد.. وهذا هو الجانب الإيجابي 5 ساعة | أمم إفريقيا
يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - خبر في الجول.. حسام حسن يفضل الدفع برباعي جديد ضد أنجولا 5 ساعة | أمم إفريقيا
واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا – الطرابلسي: خسرنا الثنائيات كثيرا ضد نيجيريا 6 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - لوكمان: تونس لا تستحق ركلة الجزاء.. ومساهماتي بفضل الفريق 6 ساعة | أمم إفريقيا
تأثير لندن 6 ساعة | أمم إفريقيا
قائمة الزمالك - غياب كايد وعمرو ناصر ضد بلدية المحلة في كأس مصر 7 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق
/videos/49694/ملخص-فوز-مانشستر-سيتي-على-نوتنجهام-فورست-2-1-الدوري-الإنجليزي