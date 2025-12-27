ملخص فوز الشارقة على شباب الأهلي 3-2 (السوبر الإماراتي)
السبت، 27 ديسمبر 2025 - 22:01
ملخص فوز الشارقة على شباب الأهلي 3-2 (السوبر الإماراتي)
نرشح لكم
ملخص فوز اتحاد جدة على الشباب 2-0 (الدوري السعودي) ملخص فوز النصر على الأخدود 3-0 (الدوري السعودي) هدف محمد النني في الظفرة (الدوري الإماراتي) لحظة تتويج المغرب بلقب كأس العرب 2025 ملخص فوز المغرب على الأردن 3-2 (نهائي كأس العرب) هدف المغرب الثالث ضد الأردن - حمد الله (نهائي كأس العرب) هدف الأردن الأول ضد المغرب - علي علوان (نهائي كأس العرب) هدف المغرب الأول ضد الأردن - أسامة طنان (نهائي كأس العرب)