هدف وي في الأهلي - مصطفى فوزي (كأس مصر)
السبت، 27 ديسمبر 2025 - 18:59
صديق الأمس ومنافس اليوم.. مصطفى فوزي يدرك التعادل لنادي المصرية للأتصالات pic.twitter.com/Lc3o2sgQfD— ON Sport (@ONTimeSports) December 27, 2025
