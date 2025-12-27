هدف الأهلي الأول في وي - عمر كمال (كأس مصر)
السبت، 27 ديسمبر 2025 - 17:58
على طريقة فان بيرسي ومن لمسة واحدة.. عمر كمال عبد الواحد يحرز هدف التقدم للنادي الأهلي 🦅 ⚽️ pic.twitter.com/wFF9ncJc7v— ON Sport (@ONTimeSports) December 27, 2025
هدف الأهلي الأول في وي - عمر كمال (كأس مصر)
نرشح لكم
ملخص فوز الإسماعيلي على بيراميدز 3-1 (كأس عاصمة مصر) هدف فوز سموحة على الزمالك 1-0 (كأس عاصمة مصر) هدف فوز المصري على حرس الحدود 1-0 (كأس عاصمة مصر) هدفا تعادل الجونة مع البنك الأهلي 1-1 (كأس عاصمة مصر) أهداف فوز فاركو على إنبي 2-1 (كأس عاصمة مصر) هدفا تعادل كهرباء الإسماعيلية مع الاتحاد 1-1 (كأس عاصمة مصر) أهداف فوز المصري على دكرنس 2/4 (كأس مصر) ملخص فوز الزمالك على حرس الحدود 2-1 (كأس عاصمة مصر)