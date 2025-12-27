هدف رائع من رونالدو بالكعب ضد الأخدود (الدوري السعودي)
السبت، 27 ديسمبر 2025 - 17:50
النصر يُقدم متعة هجومية فريدة … ورونالدو بالموعد دائماً ⚽️🔥#النصر_الأخدود | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/obhiH9rpXh— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) December 27, 2025
