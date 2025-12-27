هدف رائع من رونالدو بالكعب ضد الأخدود (الدوري السعودي)
السبت، 27 ديسمبر 2025 - 17:50
النصر يُقدم متعة هجومية فريدة … ورونالدو بالموعد دائماً ⚽️🔥#النصر_الأخدود | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/obhiH9rpXh— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) December 27, 2025
هدف رائع من رونالدو بالكعب ضد الأخدود (الدوري السعودي)
نرشح لكم
ملخص تعادل المغرب مع مالي 1-1 (أمم إفريقيا) هدف الأهلي الأول في وي - عمر كمال (كأس مصر) ملخص فوز الفتح على أهلي جدة 2-0 (الدوري السعودي) ملخص فوز الهلال على الخليج 3-2 (الدوري السعودي) هدف فوز مانشستر يونايتد على نيوكاسل 1-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل جزر القمر مع زامبيا 0-0 (أمم إفريقيا) ملخص فوز مصر على جنوب إفريقيا 1-0 (أمم إفريقيا) أهداف الجولة الأولى لـ كأس أمم إفريقيا 2025