ملخص فوز الفتح على أهلي جدة 2-0 (الدوري السعودي)

السبت، 27 ديسمبر 2025 - 01:04

12/27/2025 1:04:44 AM ملخص فوز الفتح على أهلي جدة 2-0 (الدوري السعودي)

ملخص فوز الفتح على أهلي جدة 2-0 (الدوري السعودي)

الفتح أهلي جدة الدوري السعودي
نرشح لكم
ملخص فوز الهلال على الخليج 3-2 (الدوري السعودي) ملخص فوز السعودية على فلسطين 2-1 (كأس العرب) ملخص فوز أهلي جدة على الاتحاد 1-0 (الدوري السعودي) ملخص فوز النصر على الفيحاء 2-1 (الدوري السعودي) من 4-0 لـ 4-4.. ملخص عودة اتحاد جدة ضد الخليج 4-4 (الدوري السعودي) ملخص فوز الهلال على الشباب 1-0 (الدوري السعودي) رونالدو 950.. ملخص فوز النصر على الحزم 2-0 (الدوري السعودي) ملخص فوز الهلال على الاتفاق 5-0 (الدوري السعودي)
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - فلافيو: أتمنى أن نتعادل مع مصر.. وبانزا يحتاج للحصول على ثقة أكبر 4 ساعة | أمم إفريقيا
صدق الركراكي 4 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – مدرب مالي: كنا نستحق ركلة جزاء إضافية أمام المغرب 4 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – الركراكي: سيطرنا على مالي.. وعلينا الفوز لتصدر المجموعة 4 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - هاني يعتذر بعد تعرضه للطرد ضد جنوب إفريقيا 4 ساعة | أمم إفريقيا
الفوز الأول في غياب برونو.. مانشستر يونايتد يتخطى نيوكاسل بصاروخية دورجو 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
آس: برشلونة يدرس ضم أكي لدعم الدفاع 5 ساعة | ميركاتو
أمم إفريقيا – ويليامز: لم نتوقع خطة مصر.. وهذا الشيء الوحيد الذي لم نفعله 5 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق
/videos/49680/ملخص-فوز-الفتح-على-أهلي-جدة-2-0-الدوري-السعودي