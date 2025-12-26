تصدي الشناوي لفرصة جنوب إفريقيا الخطيرة (أمم إفريقيا)
الجمعة، 26 ديسمبر 2025 - 18:47
ببراعة كبيرة الحارس محمد الشناوي ينقذ مرماه من محاولة خطيرة لمنتخب جنوب إفريقيا #كأس_أمم_إفريقيا | #مصر | #جنوب_إفريقيا pic.twitter.com/jg3HCxNDMe— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 26, 2025
